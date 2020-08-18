«Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или Брюса Уиллиса»: Мартиросян побрился налысо

Шоумен признался, что достичь сходства с голливудскими звездами ему не удалось.

Если большинство людей стремится к переменам во внешности весной, то телеведущий, шоумен Гарик Мартиросян почему-то решил поэкспериментировать с собой накануне осени. Причем, выбрал резидент Comedy Club прическу, более подходящую к летнему сезону – он побрился налысо. Результат преображения артист опубликовал в своем аккаунте в Instagram и признался:

«Думал, что буду похож на Джейсона Стейтема или на Брюса Уиллиса. Снова получился просто лысый Мартиросян» — написал под селфи артист.

Подписчики стали утешать Мартиросяна. Они поспешили заметить, что не все так плачевно, как может показаться на первый взгляд:

«Ну в общем-то можно немного грима и «Механик-3» и «Перевозчик-4» готов, да и просто Дукалис в новых сериях в конце концов», «Дядь Гарик вы вылитый Челентано в молодости», «Вин Гарик», «Вам идет! Серьезно!», «Что среднее между Уиллисом и Сталлоне» — написали фолловеры.

Ранее мы писали, как Мартиросян с Галустяном высмеяли любителей сериалов – юмористы сняли смешной ролик, который просто взорвал Сеть.