«Неугомонная троица»: Пугачеву запечатлели на веселой вечеринке с Галкиным и Вайкуле

Алла Пугачева этим летом решила не покидать своего имения в деревне Грязь и ограничить передвижение по миру. Народная артистка проводит время со своей семьей, наслаждаясь тихими уютными вечерами в своем саду.

Примадонне даже пришлось отказаться от своей ежегодной поездки в Юрмалу, которую она традиционно совершает вместе с мужем Максимом Галкиным и близнецами Лизой и Гарри. Не исключено, что она созреет для поездки в конце летнего сезона.

Но пока звезда никуда не отправилась, ее фанаты решили вспомнить, как это было раньше. В фан-аккаунте звезды ее почитатели опубликовали кадр с одной из веселых вечеринок с Лаймой Вайкуле, которая обычно гостеприимно открывает двери своего дома подруге.

Алла Борисовна выбрала для светской встречи свой любимый стиль – тотальный черный, а ее муж Максим Галкин поддержал супругу, составив с ней family look.