«Вся жизнь впереди!»: Пугачева поддержала Вайкуле в трудной ситуации

Похоже, что Лайма Вайкуле испытывает те же проблемы, что и многие другие артисты — она фактически лишилась заработка. И хотя в Москве светская жизнь вроде бы слегка зашевелилась, в Юрмале пока особых перспектив нет. Плюс ко всему под вопросом сейчас фестиваль «Рандеву», который певица ежегодно проводила в июле.

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О своих сложностях прибалтийская звезда сообщила в личном блоге.

«Работы нет, но жизнь продолжается», — написала она и выложила в аккаунт видео с зарисовками о молодом семействе дроздов.

В лесу возле двухэтажной виллы Лаймы пернатые свили гнездо и завели птенцов. В этом Вайкуле увидела хороший знак.

Поддержала подругу и Алла Пугачева, появившаяся в комментариях.

«Красота! Вся жизнь впереди, надейся и жди», — написала она.

Отметим, что Примадонна каждый год традиционно вместе с мужем Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри наведывается в гости к латвийской приятельнице. Ее дом располагается на морском побережье, где они часто отдыхают и записывают свои озорные вайны.