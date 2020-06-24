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Звездный гость

«Вся жизнь впереди!»: Пугачева поддержала Вайкуле в трудной ситуации

Латвийской звезде сейчас нелегко с работой.

«Вся жизнь впереди!»: Пугачева поддержала Вайкуле в трудной ситуации
Алла Пугачева. Фото: Владимир Веленгурин. КП.

Похоже, что Лайма Вайкуле испытывает те же проблемы, что и многие другие артисты — она фактически лишилась заработка. И хотя в Москве светская жизнь вроде бы слегка зашевелилась, в Юрмале пока особых перспектив нет. Плюс ко всему под вопросом сейчас фестиваль «Рандеву», который певица ежегодно проводила в июле.

О своих сложностях прибалтийская звезда сообщила в личном блоге.

«Работы нет, но жизнь продолжается», — написала она и выложила в аккаунт видео с зарисовками о молодом семействе дроздов.

В лесу возле двухэтажной виллы Лаймы пернатые свили гнездо и завели птенцов. В этом Вайкуле увидела хороший знак.

Поддержала подругу и Алла Пугачева, появившаяся в комментариях.

«Красота! Вся жизнь впереди, надейся и жди», — написала она.

Переписка. Фото
Алла Пугачева поддержала Лайму Вайкуле. Фото: https://www.instagram.com/laima_vaikule_official/

Отметим, что Примадонна каждый год традиционно вместе с мужем Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри наведывается в гости к латвийской приятельнице. Ее дом располагается на морском побережье, где они часто отдыхают и записывают свои озорные вайны.

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«Рандеву»Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиЛайма ВайкулеМаксим Галкин
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