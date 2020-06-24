«Вся жизнь впереди!»: Пугачева поддержала Вайкуле в трудной ситуации

Похоже, что Лайма Вайкуле испытывает те же проблемы, что и многие другие артисты — она фактически лишилась заработка. И хотя в Москве светская жизнь вроде бы слегка зашевелилась, в Юрмале пока особых перспектив нет. Плюс ко всему под вопросом сейчас фестиваль «Рандеву», который певица ежегодно проводила в июле.
О своих сложностях прибалтийская звезда сообщила в личном блоге.
«Работы нет, но жизнь продолжается», — написала она и выложила в аккаунт видео с зарисовками о молодом семействе дроздов.
В лесу возле двухэтажной виллы Лаймы пернатые свили гнездо и завели птенцов. В этом Вайкуле увидела хороший знак.
Поддержала подругу и Алла Пугачева, появившаяся в комментариях.
«Красота! Вся жизнь впереди, надейся и жди», — написала она.
Отметим, что Примадонна каждый год традиционно вместе с мужем Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри наведывается в гости к латвийской приятельнице. Ее дом располагается на морском побережье, где они часто отдыхают и записывают свои озорные вайны.