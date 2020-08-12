«Невозможно быть адекватным»: Тимати рассказал о переживаниях последних месяцев

Музыкант признался, что дошел до тупика во всех отношениях.

Тимати рассказал об испытаниях, которые произошли с ним в последние месяцы. Своими мыслями он поделился с подписчиками в Инстаграме. Музыкант признался, что дошел до тупика во всех отношениях, но зато теперь у него обострилось чувство голода.

«Я крайне рад всему, что происходит сейчас в моей жизни и благодарен пандемии за возможность, вдруг получить столько времени на глубинный анализ происходящего. Ведь невозможно быть адекватным, по отношению к окружающему миру, годами сидя в теплой луже, рассматривая все через призму ее берегов», — подписал Тимати фото.

Также он отметил, что начинается очень интересный сезон, в котором будет меньше сна и больше дел.

Накануне поклонники Анастасии Решетовой обеспокоились тем, что их союз с Тимати трещит по швам. Музыкант отдыхал в Греции с дочкой от первого брака и мамой, а модель – во Франции. Тимати не приехал даже на 60-летие отца в Сен-Тропе.