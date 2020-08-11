Юлия Проскурякова назвала причину отъезда в Юрмалу на частном самолете

Некоторое время назад Юлия Проскурякова в компании мужа Игоря Николаева и дочери Вероники отправились в Юрмалу. Там же певица и отмечает день рождения. 11 августа ей исполнилось 38 лет. Но, как призналась Проскурякова «СтарХиту», вылет на частном самолете был связан не только с отдыхом.

В Латвии супругам нужно было решить еще и вопросы с документами, а именно продлить вид на жительство. Он выдается сроком на пять лет, и проводить процедуру необходимо в миграционном управлении. ВНЖ Николаев получил еще несколько лет назад, благодаря тому, что еще в 2008 году приобрел в Юрмале недвижимость. Поэтому отъезд на частном лайнере был просто необходим.

На днях певица предстала перед своими подписчиками в новом образе. Пользователи Сети отметили, как она похудела и оделась со вкусом. Они решили, что Проскуряковой пошел на пользу карантин.