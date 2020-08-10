«Фигура потрясающая!»: звезда «Ворониных» блеснула роскошным купальником цвета фуксии на подмосковном пляже

Екатерина Волкова в свои 38 лет обладает стройностью, которой можно только позавидовать.

Актриса Екатерина Волкова стала известна широкой публике благодаря сериалу «Воронины». Теленовелла стартовала в 2009-м году и ушла с экранов телеканала СТС в 2019-м. Удивительно, но за 10 лет его главная героиня ничуть не изменилась. Разве что только похорошела – стала изящнее и отрастила шикарные локоны.

Продемонстрировать эффектную фигуру актрисе довелось в Подмосковье, где она отдыхала на одном из пляжей. Звезда предстала в купальнике цвета фуксии. Этот оттенок Эвелина Хромченко называла в числе самых трендовых в текущем сезоне. Розовый, в принципе, очень актуален этим летом. Его ведущая «Модного приговора» рекомендовала сочетать с зеленым, серым и голубым. Также она предложила миксовать в одном образе разные тона розового.

«Фигура потрясающая!», «Наблюдаю за Вами с выхода сериала, хочу сказать вы очень круто изменились во внешности. Красотка! Так держать!», «Божественно», «Фигура красивая», — восхитились обнародованным снимком в купальном костюме поклонники Волковой.

Отметим, что артистка старается вести активный образ жизни и редко пользуется косметикой. Она уже десять лет замужем за танцором Андреем Карповым, воспитывает от него 9-летнюю дочь Лизу.