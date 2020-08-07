«Все прелести на виду»: Бузова без белья блеснула грудью в просвечивающем топе

В беседе с поклонниками 34-летняя Ольга Бузова призналась, что еще будучи студенткой, она не могла и предположить как круто изменится ее жизнь. Учась в университете, будущая звезда бралась за любые подработки, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Девушка не хотела зависеть от родителей и не видела ничего предосудительного в том, чтобы самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым. Так, ведущая проекта «Дом-2» уточнила, что когда-то ей действительно приходилось мыть полы и подметать улицы. Однако сейчас возлюбленная шоумена Давида Манукяна может позволить себе поездки за границу, проживание в дорогих отелях, покупку драгоценностей и многое другое. То, что когда-то было для нее недоступно. И все это, как говорит теледива, благодаря ее трудолюбию и вере в собственные силы.
Бузову абсолютно не волнует чужое мнение. Певица позволяет себе публиковать в соцсети естественные снимки без прикрас, утренние селфи и фото, на которых она позирует без лифа. Так, в личном микроблоге возлюбленная Давида Манукяна поделилась кадрами со съемок клипа на песню «Лайкер». В объятиях своего молодого человека Бузова предстала в белом просвечивающем топе и мини-шортах. При этом ведущая телестройки блеснула соблазнительными формами и грудью, не став надевать лиф.
«Все прелести на виду», «Что естественно, как говорится… То не безобразно», «Аккуратная маленькая грудь! Все очень мило!! Не понимаю, что все так переполошились?!», «Зато Давиду нравится!! Вам то что?!», «Что за непристойность?! Оля, прикройтесь!!», «О, диванные критики нарисовались!! Переживают за чужой бюст! Вот людям делать нечего!!», «Пусть хоть в лифчике, хоть без!! Какая разница», «Что за ущемление?! Кто хочет, тот и пусть носит!!» — отметили поклонники певицы.