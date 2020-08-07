«Все прелести на виду»: Бузова без белья блеснула грудью в просвечивающем топе

В беседе с поклонниками 34-летняя Ольга Бузова призналась, что еще будучи студенткой, она не могла и предположить как круто изменится ее жизнь. Учась в университете, будущая звезда бралась за любые подработки, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Девушка не хотела зависеть от родителей и не видела ничего предосудительного в том, чтобы самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым. Так, ведущая проекта «Дом-2» уточнила, что когда-то ей действительно приходилось мыть полы и подметать улицы. Однако сейчас возлюбленная шоумена Давида Манукяна может позволить себе поездки за границу, проживание в дорогих отелях, покупку драгоценностей и многое другое. То, что когда-то было для нее недоступно. И все это, как говорит теледива, благодаря ее трудолюбию и вере в собственные силы.

Бузову абсолютно не волнует чужое мнение. Певица позволяет себе публиковать в соцсети естественные снимки без прикрас, утренние селфи и фото, на которых она позирует без лифа. Так, в личном микроблоге возлюбленная Давида Манукяна поделилась кадрами со съемок клипа на песню «Лайкер». В объятиях своего молодого человека Бузова предстала в белом просвечивающем топе и мини-шортах. При этом ведущая телестройки блеснула соблазнительными формами и грудью, не став надевать лиф.