«Юля, Вы прекрасны»: Высоцкая впечатлила Крутого селфи в одной рубашке на фоне золоченых зеркал

Многие поклонники звезды также очаровались обстановкой в ее ванной.

В том, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский живут в изысканной обстановке никто не сомневается – пара обладает вкусом и имеет средства. Чаще всего поклонники ведущей программы «Едим дома» видят ее кухню, а вот в ванную заглянуть пока ни разу не удавалось.

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На сей раз актриса сделала исключение для своих фолловеров, обнародовав из этой комнаты селфи. В кадре 46-летняя звезда предстала в одной белой рубашке, обнажив стройные ноги.

«Мини рулит!», «Во всех ты, Юлечка, нарядах хороша», «Вы всегда стройная, ухоженная и интересная личность!» — отреагировали на смелый домашний стиль звезды подписчики.

Не смог пройти мимо поста и композитор Игорь Крутой. «Юля, Вы прекрасны», — отметился он.

Однако многие почитатели таланта Высоцкой обратили внимание не только на ее внешний вид, но и на обстановку вокруг. Винтажная мебель, сантехника и резные золоченые рамы зеркал, которые попали в кадр, конечно, выглядят впечатляюще.