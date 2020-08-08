«На Мари Фредрикссон в молодости похожа!»: подписчики обсуждают в Сети новое селфи Дарьи Мороз

Звезда сериала «Содержанки», 36-летняя Дарья Мороз активно ведет микроблог в Instagram. Актриса любит публиковать фото из повседневной жизни – свои снимки с 9-летней дочуркой Анной, домашних животных и селфи, на которых обычно предстает без мейкапа.

На этот раз звезда поделилась с фолловерами фото, на котором позирует во всеоружии – с красивым макияжем и укладкой.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они поспешили заметить, что их любимице макияж очень подошел:

«Дарья, какие у вас глаза!», «На Мари Фредрикссон в молодости здесь похожа», «Дарья, вы чудо!!!», «Какая же вы красотка», «Макияж обалденный! Вам очень идет!», Глаза цвета льда! Макияж очень красивый и нежный!», «Потрясающий макияж!! Дарья, вам так круто», «Неземная красота» — пишут в комментариях.

К слову, права на сериал «Содержанки», который снял бывший муж Дарьи Константин Богомолов, недавно приобрели сразу две страны Европы – Англия и Ирландия. Многосерийный фильм для местных жителей будет выходить под названием Russian Affairs («Русские делишки»).