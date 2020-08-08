«Пытаются пропиариться»: Разин разразился гневной тирадой на новость об онкологии Салтыковой

На днях 54-летняя Ирина Салтыкова в микроблоге в Instagram эмоционально отреагировала на то, что больна онкологией. Некоторые СМИ написали, что звезду якобы положили под капельницу. Певица опровергла новость и призвала поклонников не верить в эти слухи. «Бред!!! не верьте, не читайте, пишут что в голову придет!» — написала знаменитость.

Поддержать артистку решил и продюсер Андрей Разин. У себя на странице он разместил совместное фото с Салтыковой и разразился гневной тирадой в адрес распространителей слухов.

«На протяжении 35 лет мне и моим артистам приписывали такие болезни, от которых уже несколько раз можно было умереть. Слава Богу, мы никогда не болеем и ведем здоровый образ жизни. Но некоторые журналисты пытаются пропиариться на мнимых болезнях наших звезд» — написал Разин.

Он пожелал Ирине сил и терпения, а также не обращать внимания на то, что пишут в Сети.

В настоящее время Салтыкова отдыхает в Сочи. Как и многие отечественные звезды, она отправилась к морю, не дожидаясь открытия границ и запуска авиарейсов.