«Вы мне решили свинью подложить?»: Степаненко собралась заводить экзотического питомца

В эфире очередного выпуска шоу «Еще не вечер!», ведущей которого является Елена Степаненко, помимо звездных гостей — Юрия Гальцева и Илоны Броневицкой — появятся совсем неожиданные участники. Бывшая жена Евгения Петросяна решила пригласить в студию животных.

В числе приглашенных оказались два минипига и сурикат. Степаненко с удовольствием потискала питомцев и рассказала, как решила завести себе питомца:

«Подходит продавец: «А не хотите приобрести минипига?». Я говорю, кого? Вы решили мне свинью подложить?» — посмеялась Степаненко.

Как оказалось, мини-свинки очень милые. «Какая прелесть!» — восхитилась Степаненко, когда две крохи забежали на поводке к ней в студию. А суриката артистка и вовсе взяла на ручки и потискала.

Кстати, в своем шоу Степаненко очень много откровенничает о личном. На прошлой передаче в беседе с гостьей Татьяной Васильевой юмористка вспомнила, как ей Петросян сообщил о разводе.