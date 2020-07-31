«Это мне говорится в 12 часов ночи»: Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе

В 2018 году Елена Степаненко и Евгений Петросян подали на развод после 33 лет брака. Для многих поклонников пары эта новость стала неожиданностью. Вскоре сатирика стали все чаще замечать в обществе молодой помощницы Татьяны Брухуновой, и тогда вопросы о причинах разлада между звездами отпали сами собой. А в декабре 2019 года оказалось, что Петросян женился в пятый раз, на 30-летней помощнице.

67-летняя Елена Степаненко очень сдержанно высказывалась о произошедшем в ходе бракоразводного процесса и после того, как все закончилось. В своих интервью она признавалась, что не держит зла на бывшего. А с запуском своего нового шоу «Еще не вечер!» обращает тему развода в шутку.

В очередном выпуске, гостем которого стала актриса Татьяна Васильева, Степаненко затронула вопрос отношений с мужчинами. И спросила, плакала ли когда-нибудь звезда из-за них.

« Я плакала очень страшно, — призналась Васильева. – Обидно, что мы из-за них плачем. А ты из-за своего?» « Я нет », — отчеканила Степаненко.

Бывшая жена Петросяна объяснила свою позицию тем, что воспринимает все, что происходит в жизни, во благо. И в принципе стремится сразу принять ситуацию. Она вспомнила, как именно ей о разводе сообщил ее муж.

«Это было большой неожиданностью. Представляешь, это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду в гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…». И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю, я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю», — поведала Степаненко.

Татьяна Васильева поразилась стойкости и терпению своей подруги.

«Ну круто, круто! Я б так не смогла. Я б не проронила ни слова. Потому что упала б там, где стояла. Ты вообще молодец, я тобой горжусь», — впечатлилась Васильева.

К слову, Степаненко не раз намекала, что в личной жизни у нее все в порядке. Это очевидно и по ее новому образу – юмористка значительно преобразилась и помолодела.