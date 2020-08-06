«Очень любим и скучаем!!!»: Нетребко тепло поздравила свекровь с днем рождения

Оперная дива Анна Нетребко уже пять лет замужем за знаменитым тенором Юсифом Эйвазовым. Супруги вместе выступают на сцене, ездят на гастроли и воспитывают сына Анны от первого брака, 11-летнего Тьяго.

В настоящий момент звезды мировой оперы дают концерты в Италии. Они уже посетили Неаполь, Верону, Венецию и сейчас в Риме. 6 августа, в день рождения матери своего мужа, Нетребко обратилась с теплыми пожеланиями к свекрови:

«Дорогая Шафига Ханум! Спасибо Вам за прекрасных детей! Оставайтесь всегда такой молодой и красивой! Мы Вас очень любим и скучаем!!!» — тепло написала артистка.

Анна Нетребко разместила совместные фото со свекровью, на которых позирует вместе с мужем. Кстати, познакомились Анна и Юсиф в 2014 году в Риме, после чего состоялась их помолвка.