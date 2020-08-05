«Соблазнительные формы!»: Муцениеце в мини-бикини блеснула изящными ногами и пышной грудью

Агата Муцениеце с недавних пор стала свободной девушкой. Актриса развелась с Павлом Прилучным, о котором грезят многие девушки. Как выяснилось, он поднимал на нее руку и страдал приступами гнева. После девяти лет совместной жизни девушка решила завершить брак. При этом она признавалась, что еще любит звезду «Мажора». В июне, спустя несколько недель после развода, актер уехал в отпуск с новой возлюбленной — Мирославой Карпович. Сам он не комментировал новый роман, но его коллеги заверили, что Павел давно встречается со звездой «Папиных дочек».

К слову, Агата нисколько не расстраивается из-за произошедшего. Если первое время она старалась проговорить все нюансы расставания с мужем, то теперь ушла в работу. По словам девушки, ей поступило множество предложений. А вот свободное время она посвящает детям — Мие и Тимофею. Актриса души не чает в наследниках. Посреди недели, 5 августа, она решила уехать за город. Муцениеце провела время у бассейна.

В соцсети она поделилась кадрами, на которых загорает на лежаке. Девушка предстала в коралловом мини-бикини. Она без стеснения блеснула своей стройной фигурой. После развода актриса стала больше заниматься спортом, подтянув тело. Агата обожает шутить, поэтому продемонстрировала, как надувает круглый матрас.

«Настоящая мама должна уметь вот этим аппаратом (губы) надуть вот такую фигню. Да, Тимош? Иди купайся, мой друг», — сказала звезда.

Позже она присоединилась к детям, которые резвились в бассейне. Муцениеце показала изящные ноги, тонкий живот и пышную грудь. Лифчик-балконет подчеркнул ее формы.

«Люблю этих двух людей больше всего в жизни! Ценности и узы, которые навсегда», — написала она.

Поклонники восхитились не только дружной семьей, но и фигурой 31-летней артистки. «Какие вы крутые! Агата такая достойная, умная, красивая…слов нет!», «Агата — ты супер Мама!!!! Будь всегда счастливой, и выше нос!», «Соблазнительные формы!», «Вот это мамочка! А какая аппетитная грудь», «Фигура на зависть», — прокомментировали пост подписчики.