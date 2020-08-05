«Думал, что боюсь скорости»: Галкин похвастался своим новым мотоциклом

Про 44-летнего артиста и телеведущего Максима Галкина уверенно можно сказать: талантливый человек талантлив абсолютно во всем. Но даже с таким бэкграундом отличника и умницы звезда способна удивить. В своем Instagram Галкин запечатлелся верхом на «железном коне» — он «оседлал» мотоцикл, показал крутой старт, а также позировал на фоне двухколесного друга у своего замка.

«Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет! продолжение в сториз», — написал под фотографиями Галкин.

На очень красочных снимках Галкин позирует как настоящий мотогонщик: в спецодежде и с защитным шлемом. И в stories как раз он опубликовал видео со своим стартом: Галкин жмет на газ и вылетает по территории замка навстречу приключениям.

Кстати, не так давно муж Аллы Пугачевой позировал верхом на белом коне. Оказывается, страсть к различным видам транспорта у звезды существует давно.