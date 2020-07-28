«Гарри заметил»: Галкин показал удивительное явление в своем цветочном саду

Телеведущий на прогулке заметил, что на одном кусту гортензии растут бутоны разных оттенков.

Максим Галкин очень гордится своим садом и регулярно снимает фото и видео, находясь в нем. Артист собственноручно возделывает природу на приусадебном участке и стремится каждое сове действие направлять на процветание сада. Выйдя в очередной раз на прогулку по территории замка вместе с детьми, он снял настоящее чудо, обнаруженное сыном в цветнике:

«Гарри заметил: вся гортензия белая, а один цветочек – розовый», — показал видео невероятного явления Галкин.

На кадрах видно, что действительно, вокруг замка растут пышным цветом кусты гортензии. И одна веточка среди белоснежных цветов – розового оттенка. Мальчик за кадром предположил, что это – «акция», на что телеведущий посмеялся и согласился.

К слову, недавно артист показывал, как пострадали кусты роз на участке. После длительных проливных дождей растения оказались буквально прибиты к земле. Галкин решительно вышел спасать цветник, но на мгновение залюбовался тем, насколько красиво лежат бутоны.