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«Гарри заметил»: Галкин показал удивительное явление в своем цветочном саду

Телеведущий на прогулке заметил, что на одном кусту гортензии растут бутоны разных оттенков.

«Гарри заметил»: Галкин показал удивительное явление в своем цветочном саду
Максим Галкин. Фото: "Экспресс-газета"/Кудрявцева Лариса

Максим Галкин очень гордится своим садом и регулярно снимает фото и видео, находясь в нем. Артист собственноручно возделывает природу на приусадебном участке и стремится каждое сове действие направлять на процветание сада. Выйдя в очередной раз на прогулку по территории замка вместе с детьми, он снял настоящее чудо, обнаруженное сыном в цветнике:

«Гарри заметил: вся гортензия белая, а один цветочек – розовый», — показал видео невероятного явления Галкин.

Галкин показал кусты гортензии. Фото: instagram.com/maxgalkinru/
Галкин показал кусты гортензии. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

На кадрах видно, что действительно, вокруг замка растут пышным цветом кусты гортензии. И одна веточка среди белоснежных цветов – розового оттенка. Мальчик за кадром предположил, что это – «акция», на что телеведущий посмеялся и согласился.

К слову, недавно артист показывал, как пострадали кусты роз на участке. После длительных проливных дождей растения оказались буквально прибиты к земле. Галкин решительно вышел спасать цветник, но на мгновение залюбовался тем, насколько красиво лежат бутоны.

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