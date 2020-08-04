Семейная история: Кейт Миддлтон рассказала о заслугах своей бабушки

Во время Второй мировой войны бабушка Кейт Миддлтон была добровольцем при британском Красном Кресте. Герцогиня Кембриджская решила рассказать об этом именно сегодня, потому что 4 августа в королевстве отмечают юбилейную дату — 150 лет с момента появления организации. В официальном аккаунте дворца опубликовали редкое архивное фото, на котором изображена и Валери Миддлтон.

Подпись в публикации гласит, что по этому случаю Кейт отправит благодарственные письма и памятные монеты Королевского монетного двора лучшим сотрудникам британского Красного Креста. Их также будет 150, как и этой круглой дате.

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Однако 4 августа теперь особенный день в королевстве не только по этому случаю. В этот же день отмечает свое рождение герцогиня Сассекская. Меган Маркл исполнилось 39 лет. По этому случаю на официальных страницах монархов были опубликованы ее фотографии с поздравлениями. Сама же Меган со своей семьей находится в США, где и будет отмечать праздник.