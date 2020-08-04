Королева забыла обиды: Меган Маркл получила поздравления от Елизаветы II

Меган Маркл отмечает день рождения. 4 августа ей исполнилось 39 лет. Актрису тепло поздравили все родственники, включая королеву. В официальном аккаунте Букингемского дворца опубликовали снимок, на котором запечатлены Меган и Елизавета II в 2018 году. Не остались в стороне Кейт Миддлтон и принц Уильям. Поздравление они сопроводили фотографией актрисы.

День рождения Меган Маркл будет праздновать в США в кругу семьи и близких родственников. Как сообщалось ранее, всех гостей герцогиня Сассекская попросила сдать тест на коронавирус.

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Буквально через неделю будет обнародована книга Меган Маркл и принца Гарри «В поисках свободы». Ранее были опубликованы только некоторые ее отрывки. Общественности стала доступна история начала отношений между актрисой и принцем. Гарри покорил Меган тем, что в переписке использовал эмодзи приведений вместо улыбающихся смайликов.