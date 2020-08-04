«Клевая»: на фоне слухов о беременности Топурия вместо пляжной туники использовала свободную рубашку

Солистка группы «А-Студио», 33-летняя Кети Топурия уже неделю отдыхает с возлюбленным на заграничном курорте. Она регулярно дразнит подписчиков в Instagram новыми снимками с местными пейзажами, но так никто и не догадался, где именно нежится под солнцем знаменитость.

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Более того, все чаще и активнее в Сети обсуждают вероятную беременность артистки. Недаром Топурия выбирает балахонистые наряды и платья, а на этот раз для пляжа вместо туники выбрала огромного размера рубашку. Причем, рукой с объемно закатанным рукавом звезда ненавязчиво прикрыла живот.

«Красотка», «Королева», «Обворожительная», «Клевая», «Вы чудесная, а улыбкой освещаете мрачную вселенную», — пишут поклонники.

Кстати, именно беременность, скорее всего, и стала поводом для помолвки, предполагают поклонники. Ведь накануне отдыха звезда засветила огромное кольцо на безымянном пальце, тонко намекающее на статус невесты. Избранником Топурии, напомним, является бизнесмен Лев Деньгов.