Акцент на щиколотке: Топурия показала рельефные ноги в шортах цвета свежей травы

Кети Топурия — одна из тех счастливиц, кто вырвался за границу к морю. Точное место отдыха звезды неизвестно (она старается хранить его в тайне), но многие фанаты по обнародованным в Сети кадрам решили, что это Миконос. Сюда звезда отправилась частным самолетом в компании своего возлюбленного Льва Деньгова.

Имидж-стилист Ольга Трофимова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что певица обладает отличным вкусом и чувством стиля, выбирая для отпуска наряды в курортном стиле. Вот и на этот раз звезда засветилась в сандалиях, украшенных этническими узорами. Кожаные завязки подчеркнули красоту ее стройных щиколоток.

Однако максимальный акцент на ноги был сделан при помощи шортов цвета свежей травы, в комплект к которому шел короткий топ. Тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов называл этот оттенок в числе самых актуальных в текущем сезоне.