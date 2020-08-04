«Вид такой деятельности способствует снятию стресса»: Антонова раскрыла секрет красоты и молодости

Актриса с удовольствием проводит время за рукоделием и советует обратить на него внимание всем, кто следит за собой.

Звезда многих российских сериалов — 45-летняя Наталия Антонова – на все руки мастерица. Актриса регулярно балует домашних вкусняшками собственного приготовления, рецептами которых щедро делится и с поклонниками в микроблоге.

На этот раз актриса дала рецепт по снятию стресса, сохранению красоты, молодости и крепкой памяти. Оказалось, что никаких сверхъестественных усилий не требуется, и все достаточно просто:

«Доказано, если хотите быть молодой и красивой, занимайтесь вышиванием, вязанием, рисованием. Оказывается, любой вид такой прекрасной деятельности способствует снятию стресса и все гормоны, которые отвечают за нашу красоту, скажут вам спасибо», — сообщила звезда.

Сама Антонова призналась, что когда занимается рукоделием, то успевает еще несколько дел: учить роль, обдумывать сценарий, делать гимнастику для лица, мечтать и строить планы на будущее. «А еще у рукодельниц отличная память и вкус», — подчеркнула артистка.

Ранее мы рассказали, что Наталия Антонова научила фолловеров готовить вкусный черничный пирог.