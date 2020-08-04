«Никогда такого не видела»: Барановская рассказала про чудо природы, о котором впервые узнала на Алтае

Телеведущая отдыхала на юге западной Сибири две недели вместе с детьми от Аршавина.

Этим летом планы многих звезд на отпуск серьезно поменялись – улететь за границу из-за пандемии коронавируса не так просто. И кто-то из селебрити, чтобы не лишать себя отдыха, предпочел отечественные курорты. Телеведущая Юлия Барановская решила отправиться на Алтай, чтобы, наконец, познакомиться лично с его красотами.

Звезда провела две недели в горах Алтая. Она увидела Телецкое озеро, «Марс», Гейзерное озеро и множество других достопримечательностей этой загадочной земли. Про одно из поразивших ее чудес природы Барановская рассказала у себя в Instagram.

«Каменные грибы — находятся в долине реки Чулышман, в Улаганском районе Республики Алтай. Я никогда такого не видела. И, как настоящий грибник, (собираю их с 1,5 лет, спасибо бабушке и дедушке) могу заявить, они настоящие, только каменные», — восхищенно рассказала звезда.

Девушка узнала секрет гигантских каменных «грибов» и рассказала его своим фолловерам. Оказывается, скалы в результате вымывания водой с гор или обветриваясь со всех сторон, из-за своей неоднородной породы истончаются. И если верхние слои оказываются более прочными, то становятся «шляпкой» гриба.

Процесс не останавливается — постепенно «ножки» все тоньше и тоньше, грибы падают, а на их месте образуются другие. Как выглядит это невероятное чудо, Барановская показала в своей фотоподборке.