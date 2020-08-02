Модно и женственно: Барановская вслед за Маликовой отметилась в отпуске в платье с рукавами-буфами

Все больше звезд останавливают свой выбор на платьях и блузках с объемными рукавами-буфами. О том, что эти модели в тренде рассказывала Teleprogramma.pro модный эксперт Анна Бжедугова.

Фэшн-специалист обратила внимание, что их любит Стефания Маликова — от чего ее образы выглядят невероятно женственно и модно. Подобные платья напоминают стиль 80-х, от чего создается легкий налет ностальгии и романтизма.

Вслед за дочерью народного артиста к тренду обратилась Юлия Барановская. В платье бэби-долл в пол она отметилась в отпуске в Горном Алтае, опубликовав в личном блоге кадры из прошедшего путешествия. Телеведущая выбрала наряд припыленного песочного цвета, который тоже сегодня в тренде.

Отметим, что Анна Бжедугова поведала и о других трендовых платьях этого сезона, заметив триумфальное возвращение горохового принта, который в настоящий момент модно совмещать с клеткой и другими рисунками.