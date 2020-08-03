«Вот вам и валиде при Селиме»: Мерве Болугур в дерзком бикини сверкнула смелым декольте

32-летняя Мерве Болугур родилась в Стамбуле. Еще в юности девушка активно снималась в сериалах и принимала участие в различных рекламных фотосессиях. Однако известность актрисе принесла роль Нурбану султан в турецком сериале «Великолепный век». Мерве сыграла наложницу шехзаде Селима и мать его наследника Мурада. Таким образом, согласно сюжету исторической ленты, именно героиня Болугур должна была стать валиде при новом падишахе, который сменил бы султана Сулеймана. К тому же, Нурбану подарила османской династии нового претендента на престол. Поклонники сериала с замиранием сердца следили за интригами наложницы Селима, которая делала все возможное для того, чтобы преемником падишаха стал именно ее возлюбленный, а в последствии их единственный сын. Что и привело к братской войне. Когда шехзаде Баязид выступил против шехзаде Селима.
По окончании съемок в «Великолепном веке», Мерве продолжила сниматься в кино. Девушка не отказывается и от рекламных компаний. На личной страничке в Instagram Болугур поделилась свежим летним снимком, попозировав перед объективом фотокамеры в дерзком бикини. Партнерша Энгина Озтюрка блеснула смелым декольте, чем и привлекла внимание поклонников.
«Влюбился с первого взгляда!! Зачем тебе падишах, возьми мое сердце», «Вот вам и валиде при султане Селиме», «Смело, эффектно и провокационно! Самая красивая султанша», «И это наша Нурбану?!», «Спелая, словно вишня», «Очаровательная брюнетка! Ух, горячо!!», «Манит и зовет!! Ну, как тут устоять», «Нежная султанша», — такие комментарии появились под снимком актрисы.