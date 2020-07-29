«Селим бы не устоял!»: Мерве Болугур в эффектном боди подразнила пикантным фото в постели

32-летняя Мерве Болугур сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль наложницы шехзаде Селима — венецианку Нурбану. По сюжету, актриса должна была стать соперницей дочери покойной Хатидже султан — Хуриджихан. Но не за сердце будущего падишаха. Интриги возлюбленная сына султана Сулеймана, по задумке продюсеров, вела только с одной целью — стать Валиде при наследнике османской империи. А так как у Селима был родной брат — шехзаде Баязид, Нурбану должна была чужими руками избавиться от такого могущественного «врага». Под прицелом девушки оказалась и дочь Ибрагима паши. Ведь она стала тайной возлюбленной Баязида.

Все эти гаремные и династические игры добавили «Великолепному веку» популярности. Проект ожил с приходом молодых актеров. После того, как Мерьем Узерли покинула сериал, а ее место заняла Вахиде Гердюм, фанаты наложницы султана Сулеймана требовали вернуть их любимицу. Однако вскоре новая актриса, занявшая место Мерьем сумела расположить к себе зрителей.

Верные почитатели Мерве не скрывают, что в жизни актриса очень похожа на свою героиню. Она такая улыбчивая и миловидная. А вот о характере Болугур судить сложно. Девушка крайне редко дает интервью и избегает репортеров. При этом она активно ведет страничку в Instagram, то и дело радуя подписчиков свежими снимками в бикини.

На днях актриса из «Великолепного века» поделилась пикантным фото, позировав в эффектном бода. Девушка подразнила фанатов постельным снимком, блеснув роскошной фигурой.