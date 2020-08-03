«Фигурка первый сорт! Топчик»: 38-летняя Брежнева в фиолетовом купальнике блеснула точеной талией

Фанаты украинской исполнительницы не смогли найти изъяна в эффектной фигуре 38-летней Веры Брежневой. На личной страничке в Instagram поп-дива делилась пляжным кадром, представ перед объективом фотокамеры в фиолетовом купальнике. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе сделала акцент на бесконечных ногах, блеснув подтянутыми бедрами и тонкой талией. Поклонники знаменитости не могут поверить, что у певицы есть уже взрослая — 19-летняя дочь Соня. При этом сама Вера шутила о том, что готова в ближайшем будущем стать бабушкой. Однако наследница артистки не торопится создавать семью. Как говорит Брежнева, Соне хочется получить достойное образование, попутешествовать. А уже потом подумать и о личном.
Ко всему прочему, подписчики певицы обратилась и к Константину Меладзе, посоветовав музыкальному продюсеру не отпускать от себя жену ни на шаг. Фанаты уточнили, что при такой соблазнительной фигуре Вера всегда будет притягивать к себе взгляды противоположного пола.
«Фигурка первый сорт! Топчик», «Ну, мать! Дала жару», «Тут все прекрасно и закат, и красивая девушка на фоне», «Костя! Одумайся, жену могут и увести!!», «Никто Вере не нужен!! Она мужа любит, часто о нем говорит, восхищается», «Сочная, как персик», «Идеальные бедра, стройные и подтянутые!! Ни капли целлюлита», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимком певицы.