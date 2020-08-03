Артем Дзюба может стать телеведущим

После завершения футбольного сезона Артем Дзюба задумался о своем будущем. Нападающий «Зенита» и сборной России заключил новый контракт с клубом, но все же рассматривает варианты работы на телевидении в качестве футбольного эксперта.

Как сообщает Sports.ru, форвард готов смотреть каждый матч и при этом разбирать его объективно в студии какого-нибудь канала.

Другие варианты Дзюба пока не рассматривает. От идеи быть спортивным директором клуба спортсмен отказался, решив, что кабинетная работа не для него. Возможно, в будущем станет тренером.

Сезон в российской премьер-лиге завершился 22 июля. «Зенит» стал чемпионом, а Артем Дзюба – лучшим футболистом. Об этом стало известно 1 августа. Свои голоса за нападающего отдали 18 человек, среди которых были журналисты, тренеры, в том числе и главный наставник сборной России Станислав Черчесов.