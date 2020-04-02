Артем Дзюба рассказал, в теле какой актрисы он хотел бы оказаться

Как отметил футболист, для него этот вопрос самый сложный.

Футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба во время прямого эфира с телеведущей Тиной Канделаки в Instagram заявил, что хотел бы на один день побыть в теле американской актрисы Дженнифер Энистон.

«Понятно, что люблю Дженнифер Энистон. Хотел бы побыть ей. Она снималась в «Друзьях», встречалась с Брэдом Питтом. Он допустил огромную ошибку. Дженнифер намного круче Анджелины Джоли». Артем Дзюба

В то же время звезда Голливуда оказалась вовсе не единственной женщиной, в кого хотел бы на время «перевоплотиться» форвард сборной России по футболу. К примеру, он хотел бы побыть императрицей Екатериной II. Ему бы очень хотелось посмотреть, что она вытворяла в свою эпоху. Ее он назвал умной, но очень коварной женщиной.

Также Дзюба отметил, что без проблем побыл бы в теле, какой-нибудь красивой женщины, «чтобы пофеерить». В качестве примера он привел таких актрис, как Джессика Альба и Кейт Бекинсейл.