Девушка без комплексов: дочь Ларисы Гузеевой оголилась перед камерой

Дочь Ларисы Гузеевой, Ольга, опубликовала необычные видео. Перед публикой она предстала голой. Все действо происходило в ванной комнате, но несмотря на это интимные части тела девушка смогла скрыть. Отдых сопровождался музыкой и курением.

Помимо этого 20-летняя Ольга Бухарова опубликовала в сторис скриншоты переписок со своими подписчиками. Также упомянула известную платформу для быстрых знакомств, в которой, судя по всему, тоже зарегистрирована.

Лариса Гузеева подписана на страницу Ольги. Но видела ли она релакс дочери – не известно.

Весной этого года Ольга перенесла нервный срыв, а после и вовсе уехала жить к своему молодому человеку.