«Лелечка. 20 годиков»: Лариса Гузеева поделилась моментом счастья с дочкой

Телеведущая до сих пор играет с Ольгой, как с маленькой.

Наверное, каждая мать рано или поздно начинает тосковать по тем моментам, когда можно было взять своего малыша на руки и покачать его. Однако время идет, и некогда беззащитный ребенок превращается во взрослую самостоятельную личность, с которой и заговорить-то не всегда можно просто так. Тем не менее никто не мешает вспомнить прошлое и немного погрузиться в былое состояние.

Наверняка именно так подумала Лариса Гузеева, когда подняла свою взрослую дочь Ольгу Бухарову на ноги и поиграла с ней, как в детстве. Приговаривая «самолет-самолет, забери меня в полет», она покачала наследницу, чем рассмешила девушку и своих поклонников, обнародовав видео в Сети.

«Лелечка. 20 годиков», — подписала она кадр.

«Как же здорово! Какой искренний смех! Счастья!», «Как клево! Молодцы девчата! Мы тоже порой так играем с детворой. А возраст моих — 28, 20, 18 и 12 лет», — прокомментировали увиденное фолловеры.

Напомним, Ольга родилась во втором браке телеведущей с ресторатором Игорем Бухаровым. В первых отношениях с Кахой Толордавой у актрисы родился сын Георгий (1992 год).