Ида Галич родила первенца

29-летняя Ида Галич впервые стала мамой. Блогер родила супругу фотографу Алану Басиеву сына. Мальчик появился на свет 7 февраля. О рождении внука в Instagram рассказал отец Иды – Василий Галич. Мужчина разместил в микроблоге картинку, текст которой гласит «Поздравляю с рождением внука».

Сама Ида на связь с подписчиками пока не выходила, поэтому доподлинно неизвестны ни параметры малыша, ни его имя. Фолловеры же спешат поздравить семью Галич с прибавлением. «Я рыдаю прямо в аэропорту», «Счастья и бабулям с дедулей, и маме с папой», «Ура, поздравляем вас», — пишут они.

Ранее Галич призналась, что последние 5 дней регулярно слышала вопрос: не собирается ли она рожать. Блогер призывала всех к спокойствию и отмечала, что в скором времени «человек обязательно порадует всех появлением на свет».

Ида также признавалась, что беременность далась ей нелегко – интернет-деятельнице несколько раз приходилось лежать в больнице. Все это время рядом с ней находился любящий супруг, который делал все возможное, чтобы облегчить непростую участь Иды.