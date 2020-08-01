«Ботинки моей мечты!»: Самойлова похвасталась оригинальными обновками в обувном гардеробе

Жена Джигана приобрела летние сапоги в сетку со стразами и несколько пар туфель и ботинок.

Жена рэпера Дениса Устименко, то есть Джигана, 32-летняя Оксана Самойлова, как и любая модница, любит шопинг. Но достаточно редко хвастается обновками. Все внимание инстаблогер уделяет воспитанию четверых наследников и нечасто демонстрирует покупки. Хотя на этот раз сделала исключение.

Девушка сняла в stories видео, на которых запечатлела обновки. Это несколько оригинальных пар обуви, среди которых – летние «сапоги» в сеточку со стразами с высоким голенищем, и точно такие же, но полуботинки.

«Заказала себе обувь. Посмотрите, какая красота! – крутит в руках обувь Самойлова. И не скрывает восторгов: «Это сапоги! Вот такие вот сапожки, вот такие туфли и вот такие ботинки моей мечты!».

Кстати, пока Самойлова приобретает необычную оригинальную обувь, многие другие звездные модницы стремятся приобрести самую популярную в этом сезоне модель стеганных мюли от Bottega Veneta. И армия поклонниц этой обуви растет очень быстро – сначала ее приобрела Ксения Бородина, следом за ней Ольга Бузова, Анастасия Решетова, Алена Краснова, Юлия Михалкова и многие другие знаменитости.