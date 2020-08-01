«Сослали в ссылку»: подписчики обсуждают, почему Решетова и Тимати отдыхают не вместе

Не так давно Анастасия Решетова с сынишкой от Тимати отправилась на отдых в Сан-Тропе. Но все поклонники сразу заметили, что рядом с ними не хватает Тимура. Поползли слухи о том, что пара на грани развода, и таким образом они взяли паузу в отношениях.

Девушка сначала не реагировала на сплетни, но в конце концов не выдержала и прокомментировала ситуацию:

«Тим с мамой и Алисой не может прилететь в Сан-Тропе. Поэтому решили в этом году вот так разлететься. Получается, отдыхаем друг от друга. Тоже полезно» — написала модель.

Девушка подчеркнула, что Тимати всю самоизоляцию провел с ней и сыном, а маму и дочку Алису от отношений с Аленой Шишковой не видел давно.

Но, похоже, воссоединение Решетовой с бойфрендом произойдет не скоро – модель обмолвилась о вспышке коронавируса на элитном курорте и добровольной самоизоляции. Но и тут подписчики заподозрили подвох – ни о какой второй волне во Франции по новостям не говорят, а Настя так пытается прикрыть размолвку в отношениях с Тимати.