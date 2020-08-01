«Новая стрижка — новая жизнь»: Боня отправилась в парикмахерскую и обстригла волосы

Экс-участница телепроекта «Дом-2» показала результаты преображения и призналась, что ее многие отговаривали от перемен во внешности.

Одна из звезд реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ, 40-летняя Виктория Боня уже давно не появляется на телеэкранах, но продолжает оставаться популярной в Сети. У девушки почти 7,5 миллионов подписчиков в Instagram, которые пристально следят за ее жизнью. Боня часто спрашивает совета у фанатов, как, например, накануне: инстадива решилась на кардинальные перемены во внешности и отправилась в парикмахерскую.

«Многие будут против, но я это сделаю. Я подстригу волосы, мне уже надоели длинные», — предупредила Боня в stories.

В процессе процедуры инстадива сомневалась, какую все-таки длину ей выбрать. Сначала девушка решительно заявила о каре. Но передумала и отстригла локоны не сильно коротко.

«Все кричали «нет-нет!». Я получила тысячу сообщений в личке. А сейчас скажете что? Да или нет? – продемонстрировала результат преображения девушка.

«Ну что?! Новая стрижка — почти новая жизнь. Голосуем!!! Нравится новый образ???» — подписала под фото Боня.

Многим поклонникам обновленная Виктория очень понравилась. «Круто», «Огонь», «Супер», «Очень нравится», «Шикарная», «Просто бомба» — написали в комментариях, среди которых отметились певицы Валерия и Наташа Королева.