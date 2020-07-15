«Достойно и гармонично»: Боня в платье-бюстье и трендовых босоножках вышла в свет в Монако

Телеведущая не так давно переехала жить на побережье. Накануне она сменила имидж и блеснула красотой на пляже, а также в ресторане.

Виктория Боня недолго прожила в Англии. Она переехала в Лондон прошлой осенью вместе с дочкой Андежлиной, но девочке не понравился местный климат. А недавно девушка призналась, что ее бывший возлюбленный Алекс Смерфит борется с болезнью Лайма. Он уже пошел на поправку, но наследница старается проводить с ним больше времени. По этой причине светская львица снова стала жить в Монако. Недавно там она обзавелась апартаментами, которые постепенно облагораживает.

40-летняя Боня следит за своей внешностью. Она делает все, чтобы сохранить молодость. Также многие восхищаются ее чувством стиля. Из-за большого количества дел девушка давно не выходила в свет. Однако накануне она сменила имидж, перекрасившись в блонд, а потом ей захотелось блеснуть в новом наряде. Виктория облачилась в платье-бюстье черного цвета с яркими вставками. Тонкий пояс сделала акцент на талии, а босоножки дополнили лук.

Прогулявшись по пляжу, звезда отправилась в ресторан, где была вечерняя шоу-программа. Боня стала танцевать и веселиться. Поклонники восхитились красотой девушки и ее летним образом. «Вау, какая», «Очень стильно», «Крутой образ», «Как вам идет цвет волос», — стали комментировать пост подписчики.

Оценила ее аутфит для портала Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева.

«Романтический образ в платье-бюстье, подчеркивающий женственность и сексуальность Виктории. Если бы она находилась не на берегу моря, то было бы слишком много акцентов: плечи, зона декольте, акцент на талии, ноги…, но в данном сюжете все допустимо. Лето, море — антураж располагает, да и есть что показать. Все достойно и гармонично стилистически. Открытые босоножки поддержали открытую зону декольте. Кстати такой минималистический фасон летней обуви, состоящие из двух полос в тренде. Этот тренд перешел с прошлого лета и не собирается пока уходить. Роскошные локоны прикрывают плечи, так что все уравновешенно. Хочу сделать комплимент цвету волос, который ей очень идет, особенно в сочетании с загорелой кожей и серф-локонами, на фоне моря смотрятся уместно и гармонично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.