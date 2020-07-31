«Какая красавица!»: подписчики обсуждают бесконечно длинные ноги Водяновой в купальнике

Супермодель расположилась у бассейна и похвасталась своей идеальной фигурой.

38-летняя звезда мира моды Наталья Водянова уже неделю пребывает на Лазурном берегу. Супермодель отправилась к побережью, чтобы отдохнуть и насладиться солнцем и морем. Любимица миллионов уже порадовала фанатов фотографиями и видео с отпуска, но очередной снимок Водяновой просто произвел фурор в комментариях.

Мать пятерых детей, супермодель эффектно расположилась у бассейна в красивом купальном боди с долинным рукавом от Burberry. И подписчики принялись обсуждать бесконечно длинные стройные ноги Водяновой, наперебой одаривая красотку комплиментами:

«Вы ослепительны! Ваши ноги невероятные», «Наташа, у вас определенно самые длинные ноги, которые я когда-либо видела», «Одни ноги!!!! И кто скажет, что у Вас столько детей! Девочка», «Наталья, вы такая восхитительная», «Ноги от ушей!», «Какая красавица! Ноги…ноги бесконечные», «Безграничные ноги безгранично красивой девушки», — пишут поклонники.

Многие отметили в очередной раз: глядя на модель, трудно поверить, что она мать пятерых детей. Ее идеальные пропорции приводят в восторг не только мужскую, но и женскую часть фолловеров.