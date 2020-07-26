Пока закрыты границы: как звездам удается летать в другие страны в карантин
Видео
Почему развод Гарика Харламова мог совпасть с банкротством его фирмы
Видео

Канье Уэст извинился перед Ким Кардашян за свое поведение

Артист признал свои ошибки и попросил прощения.

Канье Уэст извинился перед Ким Кардашян за свое поведение
Канье Уэст. Фото: globallookpress

Музыкант и кандидат в президенты США Канье Уэст решил извиниться перед супругой за свое неподобающее поведение. Причем сделать это он решил при помощи Twitter,  ведь если не выставить личную жизнь напоказ, то извинения не считаются. Все началось с предвыборной речи музыканта, тогда Уэст рассказал своим потенциальным избирателям, много личной информации, которую следовало бы держать при себе. Например артист раскрыл страшную тайну — Ким Кардашян будучи беременной думала сделать аборт. Разумеется, перед тем как сообщать эту информацию всему миру, Уэст не поинтересовался у жены, стоит ли вообще это делать.

В своем посте артист просит прощения у Кардашян за то, что из-за его несдержанности их личная жизнь стала достоянием общественности. Стоит отметить, что Канье не упоминает, за что конкретно он извиняется, так что вероятно, он сболтнул еще что-то лишнее.

Также важно, что пост музыканта появился только после того, как ранчо четы Уэст посетил сам Джастин Бибер.

Тэги

извиненияКанье УэстКим Кардашянновости звёзд