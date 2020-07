Канье Уэст извинился перед Ким Кардашян за свое поведение

Музыкант и кандидат в президенты США Канье Уэст решил извиниться перед супругой за свое неподобающее поведение. Причем сделать это он решил при помощи Twitter, ведь если не выставить личную жизнь напоказ, то извинения не считаются. Все началось с предвыборной речи музыканта, тогда Уэст рассказал своим потенциальным избирателям, много личной информации, которую следовало бы держать при себе. Например артист раскрыл страшную тайну — Ким Кардашян будучи беременной думала сделать аборт. Разумеется, перед тем как сообщать эту информацию всему миру, Уэст не поинтересовался у жены, стоит ли вообще это делать.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020