Перестаралась: невестка Орбакайте в первый день отпуска обгорела на солнце

Из-за пандемии коронавируса планы многих звезд на отпуск в этом году пришлось корректировать – воздушные границы разных стран остаются закрытыми. И некоторые, не дожидаясь снятия ограничений, решили отдохнуть на отечественных курортах. Так поступила и жена Никиты Преснякова, 22-летняя Алена Краснова.

Невестка Орбакайте впервые в своей жизни отправилась в Сочи. Девушка полетела с сестрой и крошечным племянником, а знаменитый муж остался в Москве. В первый же день на курорте модель понежилась на солнышке и позволила себе нарушить диету. И, по всей видимости, перестаралась. Модель сообщила подписчикам в микроблоге, что обгорела:

«Обгореть в первый день, сжечь «трубочки горячие», «пончики, кто желает», — подписала селфи модель.

Краснова запечатлела себя в тренажерном зале в черной спортивной форме – кроп-топе и велосипедках. Вечер первого отпускного дня она провела за занятиями спортом.

больше по теме На стиле: невестка Орбакайте выбрала широкие джинсы и кружевную блузку с пышными рукавами Алена Краснова похвасталась летним образом перед прогулкой с Никитой Пресняковым.

К слову, невестка Орбакайте даже в самоизоляции не позволила себе расслабиться. Уединившись с мужем на бывшей даче Аллы Пугачевой, девушка занималась саморазвитием и йогой, ежедневно демонстрируя подписчикам свои занятия.