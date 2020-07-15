«Все очень хвалят»: невестка Орбакайте впервые решилась на отдых в Сочи

Этим летом курорты Краснодарского края переживают настоящий туристический бум. Туда устремились не только простые жители страны, но и представители российского шоу-бизнеса. За неимением возможности отправиться на заграничные пляжи звезды все чаще выбирают Сочи в качестве места для своего отпуска.

Решила отправиться на черноморское побережье и невестка Орбакайте — Алена Краснова. Супруга Никиты Преснякова рассказала о своем решении в Instagram. 23-летняя модель призналась, что ни разу не была в Сочи и отправляется туда впервые.

«Решили с сестрой и моим сладким племянником слетать на недельку в Сочи. Считаем дни до нашего отъезда. В Сочи никогда не отдыхала, но друзья все очень хвалят!» — написала будущая отпускница.

Фолловеры модели поспешили порекомендовать места, которые обязательно стоит посетить в Сочи и его окрестностях. Девушка поблагодарила каждого за советы.

А вот другая знаменитость, телеведущая Юлия Барановская, с тремя детьми от Андрея Аршавина выбрала другое, не менее популярное направление. Звезда отправилась на Алтай и уже наслаждается первозданностью местной природы.