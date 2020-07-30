«Сейчас нормальные все люди»: брат Марьянова посчитал заявления вдовы актера об угрозах шуткой

Спустя два года со дня смерти знаменитого актера Дмитрия Марьянова споры о его наследстве разгораются с новой силой. Отец звезды, его вдова и сын от первого брака вступили в борьбу за две квартиры, загородный особняк и счета в банках. Последняя любовь артиста, Ксения Бик, добивается перехода в ее собственность подмосковного жилья – оно было приобретено после свадьбы. У девушки есть все документы, и она уверена, что правда – на ее стороне.

больше по теме Отец актера Марьянова намерен засудить сноху и внука Юрий Марьянов обратился с иском в Савеловский суд столицы.

Однако, параллельно с судебными спорами в жизни Бик возникли другие сложности – вдова призналась, что опасается за свое здоровье и даже жизнь. Портал Teleprogramma.pro связался со старшим братом погибшего актера, Михаилом, чтобы узнать его мнение по поводу заявления вдовы.

Михаил Марьянов, оказалось, впервые услышал подобное. Он удивился вопросу, засомневался в правдивости заявления, и в итоге списал все это на выдумки прессы:

«Никаких угроз, никто ничего, сейчас нормальные все люди, ну кто будет угрожать, сами подумайте» — высказал свое мнение Михаил Юрьевич.

Что касается раздела имущества брата, Михаил был краток: «Все будет решаться через суд».