Дележка имущества: вдове актера Марьянова поступают угрозы

Уже два года прошло с момента смерти известного актера Дмитрия Марьянова, но его родные до сих пор не могут поделить его имущество. Умерший не успел составить завещание, поэтому вокруг наследства развернулась самая настоящая борьба. Причем уже не семейного, но медийного значения.

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Основные действующие лица: отец актера Юрий, сын от первого брака Даниил и вдова Ксения Бик. Делят знаменитости трехкомнатную и однокомнатную квартиры, счета в банках, загородное подмосковное имение. Кстати, там сейчас проживает Марьянов-старший, его адвокат заявил, что мол Бик хочет забрать загородный дом себе. Конкурентам же придется довольствоваться 1/6 частью каждому. Женщина заявила, что коттедж действительно принадлежит ей. Потому что был зарегистрирован на Дмитрия Марьянова уже после брака с Бик.

«Это правда, которая подтверждена документально. Просто цель другой стороны — оставить меня без трусов», — рассказала Ксения Бик «СтарХиту».

Вдова также рассказала, что пробовала урегулировать ситуацию миром. Предлагала даже оставить большую часть имущества родственникам Марьянова, за исключением трехкомнатной квартиры, где она сейчас живет. Однако те якобы и слышать ничего не хотят. Кроме того Бик пожаловалась, что до нее доходят неприятные слухи о том, что ее хотят если не убить, то покалечить. Плеснуть в лицо кислотой, например.

«Честно, я переживаю за себя. Сильнее начну после того, как закончится дележка за имущество», — отметила вдова.

Ксения планирует обращаться в средства массовой информации чтобы журналисты следили за ситуацией вокруг скандальной ситуации. Какая ожидается развязка остается только гадать. В суде уже возобновились слушания по делу о наследстве актера.