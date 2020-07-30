Мадонну раскритиковали за пост в Instagram про коронавирус

Мадонна привела в гнев своих поклонников после того как опубликовала в Instagram пост с поддержкой конспирологической теории заговора о коронавирусе. Звезда считает, что вакцина от болезни уже существует, но ее скрывают, чтобы заработать побольше денег. Модераторы уже удалили пост звезды, но гнев поклонников певицы все еще продолжается под другими ее фотографиями.

Мадонна несколько раз отметила, что только правда сделает людей свободными, а ее скрывают от простых смертных. Лишь избранные получают лекарство, в то время как жители Америки страдают. Напомним, ранее такими же мыслями поделился президент США Дональд Трамп. Его пост также был удален администраторами социальной сети. Да, даже записи президента Америки могут исчезнуть без следа.

Подписчики Мадонны укоряют певицу за распространение недостоверной информации, сообщает издание «Газета.ru».