«Эмми» пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса

Впервые в истории церемония награждения телевизионной премии «Эмми» пройдет онлайн. Организаторы пошли на такой шаг из-за пандемии коронавируса. Они уже отправили письма номинантам, в которых сообщили о предстоящих изменениях.

В обращении сказано, что команда приложит максимум усилий для красивой картинки. Съемочные группы будут обеспечены всем необходимым, чтобы участники церемонии выглядели в кадре потрясающе. Им предложили провести съемки дома или в другом месте по выбору.

больше по теме Проекты студии Netflix претендуют на 160 премий «Эмми» Год оказался очень плодотворным в плане сериалов.

72-я церемония награждения состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе. Номинанты «Эмми-2020» были определены накануне. Лидером стал Netflix. У сервиса рекордное количество номинаций – 160.