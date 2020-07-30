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«Мой железный друг»: Бузова взобралась на трактор в платье мини и на шпильках

Поющая телеведущая сделала эффектное фото на спецтехнике.

«Мой железный друг»: Бузова взобралась на трактор в платье мини и на шпильках
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ведущая телепроекта «Дом-2», 34-летняя певица Ольга Бузова, является одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса. И стремится стать еще заметнее, делая для этого самые неожиданные вещи. Например, в преддверии релиза очередного совместного трека с рэперами она инсценировала собственное похищение.

На этот раз звезда взобралась на настоящий трактор. Для неожиданного, но эффектного кадра знаменитость облачилась в ультрамини-платье, а в качестве обуви выбрала белые лодочки.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Я и мой железный друг», — подписала снимок артистка.

На фоне грязных огромных колес трактора стильная, ухоженная длинноногая красотка смотрелась чужеродно. Но поклонникам фото очень понравилось.

«Прикольная!», «Красавица», «Очень красивая», «Ну, что сказать… Королева», «Очень красивое фото», «Оля смотритесь классно», «Фотка огонь», «Самое главное, что в туфлях», — пишут фолловеры.

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