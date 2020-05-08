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«Сногсшибательная!»: Бузова в облегающем платье-бюстье поужинала с Давой

Певица и телеведущая устроила романтический вечер со своим бойфрендом.

«Сногсшибательная!»: Бузова в облегающем платье-бюстье поужинала с Давой
Ольга Бузова. Фото: Global look press.

Популярная певица и телеведущая проекта «Дом-2» уже давно стала для многих своих поклонников иконой стиля. Ее наряды и вкус вызывают обычно бурные обсуждения – равнодушных подписчиков в комментариях ее Instagram не бывает. И на этот  раз любимица миллионов смогла удивить своим внешним видом, а точнее нарядом, выбранным к романтическому ужину.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Звезда предпочла платье-бюстье белого цвета с акцентными черными лямками и поясом.  Экстремальное мини выгодно подчеркнуло длинные стройные ноги Бузовой. Завершили образ черные лодочки – так певица отправилась на романтический ужин со своим бойфрендом, блогером Давой. Он не смог скрыть восторга от своей половинки.

«Какая красивая!» — восхитился Манукян в сторис.

Подписчики тоже оценили вечерний аутфит звезды.

«Красотка!», «Сногсшибательная!», «Шикарная девушка», «Вот это шикарное платье, вы настоящая леди», — встречаются отклики среди комментариев под публикацией.

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Бузова и ДаваБузова новостимода и стильОльга Бузова
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