«Сногсшибательная!»: Бузова в облегающем платье-бюстье поужинала с Давой

Популярная певица и телеведущая проекта «Дом-2» уже давно стала для многих своих поклонников иконой стиля. Ее наряды и вкус вызывают обычно бурные обсуждения – равнодушных подписчиков в комментариях ее Instagram не бывает. И на этот раз любимица миллионов смогла удивить своим внешним видом, а точнее нарядом, выбранным к романтическому ужину.

Звезда предпочла платье-бюстье белого цвета с акцентными черными лямками и поясом. Экстремальное мини выгодно подчеркнуло длинные стройные ноги Бузовой. Завершили образ черные лодочки – так певица отправилась на романтический ужин со своим бойфрендом, блогером Давой. Он не смог скрыть восторга от своей половинки.

«Какая красивая!» — восхитился Манукян в сторис.

Подписчики тоже оценили вечерний аутфит звезды.