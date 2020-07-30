«Его несет»: Валерия рассказала, как относится к конфликтам Пригожина в Сети

Артистка не разделяет позицию мужа о том, что нужно реагировать на любой хейт.

Певица Валерия в браке с Иосифом Пригожиным состоит уже 16 лет. За это время артистка смирилась со многими особенностями в характере мужа, но только не с его стремлением выплеснуть эмоции в споре. Не так давно в Рунете приключилась перепалка Пригожина со Шнуровым, в результате которой продюсер очень много сил потратил на то, чтобы доказать свою правоту.

В интервью на YouTube-шоу «Алена, блин» Валерия призналась, что старается сдерживать мужа, запрещает ему вступать в перепалки. «У меня такое ощущение, что он что-то говорит, потом у вас происходит какая-то стычка, ругань», — предположила ведущая.

Валерия подтвердила, что во время прямых эфиров Пригожина старается его за кадром контролировать, сигналит, когда нужно остановиться, и «включает красный свет»:

«Он у меня человек мегаэмоциональный, его несет. У меня совершенно другое восприятие», — высказалась артистка.

Валерия рассказала, что сама она не реагирует ни на какие провокации и оскорбления в Сети — она очень спокойна и не пропускает через себя мнение посторонних людей. «А моему мужу обидно. Это же как, это же несправедливость! Надо же вступиться за своих, — объясняет поведение мужа Валерия. — Я говорю ему: «Пожалуйста, я тебя умоляю, мне все равно реально!».