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«Из ботвы готовим каши?»: Шнуров высмеял Пригожина из-за его слов о тяжелой жизни артистов

Эпатажный музыкант посвятил мужу Валерии едкое стихотворение.

«Из ботвы готовим каши?»: Шнуров высмеял Пригожина из-за его слов о тяжелой жизни артистов
Сергей Шнуров. Фото Global look press

Иосиф Пригожин высказался о бедственном положении артистов во время пандемии. По его словам, из-за принятых ограничительных мер и отсутствия выступлений, им приходится бедствовать.

Его заявление не заставило ждать реакции Сергея Шнурова, который разразился в ответ гневными и едкими стихами, приправленными ненормативной лексикой (из-за этого произведение невозможно опубликовать в СМИ полностью).

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото Global look press

В личном блоге лидер группировки «Ленинград», если выражаться литературными словами, проявил удивление по поводу «нищеты» артистов. Музыкант решил, что продюсер ведет речь, прежде всего, о себе.

«Бедствуете с тетей Лерой?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?» — обратился он к Иосифу.

Он предложил «бедным» сброситься на еду, помочь в трудной ситуации. И, якобы, даже послал Пригожину сосиски из сетевого продовольственного магазина, известного своими невысокими ценами и товарами широкого потребления.

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