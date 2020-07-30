«Учу их хорошо выглядеть»: Бородина объяснила, как воспитать уверенных в себе детей

Ксения Бородина, бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» на ТНТ, была замужем дважды. От первого брака у нее растет дочь Маруся, которой недавно исполнилось 11 лет. В союзе с Курбаном Омаровым у инстадивы появилась малышка Теона, ей в этом году будет 5. Знаменитость часто рассказывает о секретах взаимоотношения с мужем, знает, как поступить в той или иной ситуации – ведь на телестройке часто нужно устраивать разбор полетов между участниками.

На этот раз Бородина приоткрыла секрет воспитания девочек. Она уверена, что для того, чтобы дочки выросли без лишних комплексов и уверенными в себе, не нужно особо мудрить:

«Я просто воспитываю девочек как девочек. Учу их хорошо выглядеть, быть опрятными, причесанными», — признается Бородина.

Во взрослой жизни девочкам будет намного легче, если не внушать им с детства, что они – принцессы, и могут ничего не делать. Это только усугубит их будущее. «Золушка была трудолюбивой, поэтому она и встретила того самого прекрасного принца. Трудиться, развиваться, получать образование и быть самодостаточными — вот что главное», — приводит слова телеведущей портал WDay.ru.

К слову, у мужа Бородиной, Курбана Омарова тоже есть ребенок от первого брака. Это сын Омар, которому уже 12 лет. Парень часто гостит у отца и прекрасно ладит со своими сестрами.