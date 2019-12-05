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«Просто так уехала»: Сюткин вспомнил, как Агузарова подвела группу «Браво»

По словам певца, исполнительница сослалась на пресс-конференцию на Марсе и не вышла выступать перед публикой.

«Просто так уехала»: Сюткин вспомнил, как Агузарова подвела группу «Браво»
Сюткин вспомнил, как Агузарова подставила "Браво"/http://globallookpress.com/

Музыкант Валерий Сюткин вспомнил, как певица Жанна Агузарова, которая известна своим странным поведением, подвела группу «Браво». В 1998 году у музыкального коллектива был концерт в Самаре, на котором обещала выступить исполнительница.

Жанна Агузарова. Фото
Агузарова однажды подставила группу «Браво»/http://globallookpress.com/

«Просто так уехала из Самары, сославшись на пресс-конференцию на Марсе. Я просто сказал сразу: «Я все спою, ребят, не расстраивайтесь», — заметил Валерий Сюткин.

Отметим, что отношения со многими артистами у Жанны Агузаровой неоднозначные. Кто-то восхищается этой исполнительницей, а кто-то нелестно о ней отзывается. В начале девяностых годов звезда неожиданно уехала в США. Правда, успехов в Америке она не добилась. Перебивалась случайными заработками и даже на время устроилась работать водителем лимузина.

Как отметил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, проблема в том, что в Америке не нашлось достойного менеджмента, чтобы раскрутить звезду. Как он считает, при правильном подходе она могла бы выступать полноценно перед зарубежной публикой, сообщает «Пятый канал».

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Тэги:

Валерий СюткинЖанна АгузароваСергей Мазаев
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«Просто так уехала»: Сюткин вспомнил, как Агузарова подвела группу «Браво»
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