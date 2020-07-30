Райан Рейнольдс объявил, что похищенный плюшевый мишка найден

Актер назначил вознаграждение в 5000$ для того, кто поможет спасти редкую игрушку.

Райан Рейнольдс объявил, что похищенный плюшевый мишка, за которого он предлагал вознаграждение в размере 5000 долларов, найден.

«Спасибо всем, кто искал его. Тому, кто забрал медведя, спасибо, что сохранил его в целости и сохранности! Ванкувер — это потрясающее место», — написал актер в Twitter.

In happier news… thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020

Медведь принадлежит Маре Сориано, которая ранее сообщила, что несколько ее вещей, в том числе черный рюкзак с медведем, были украдены во время недавнего переезда в Канаду. По данным издания CTV News, женщина получила электронное письмо поздно вечером в минувший вторник 28 июля. В послании говорилось, что пропавший мишка найден.

Сориано заявила, что ее не волнуют украденные документы включая паспорт, iPad или Nintendo Switch — она просто хочет воссоединиться с медведем, содержащим последнюю запись голоса ее матери, которая умерла от рака в прошлом году.

«Я люблю тебя, я горжусь тобой, я всегда буду с тобой», — повторяет записанное сообщение мишка.