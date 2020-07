Райан Рейнольдс объявил, что похищенный плюшевый мишка найден

Райан Рейнольдс объявил, что похищенный плюшевый мишка, за которого он предлагал вознаграждение в размере 5000 долларов, найден.

In happier news… thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020